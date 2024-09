Diarista morre

Uma diarista morreu depois de ser atropelada por um carro em alta velocidade ao atravessar a rua no bairro Freguesia, em Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. O caso aconteceu na noite da última sexta-feira (13).

Maria Aparecida da Silva morreu na hora com a força do impacto. Ela saía do trabalho, na Rua Araguaia, quando foi atingida pelo veículo. De acordo com o relato de Vitor Santos, sobrinho da vítima, a mulher, além de atuar como diarista, também trabalhava em um restaurante, de onde saía quando foi atropelada:

"Minha tia estava saindo do trabalho por volta das 23h. Ela foi atravessar a rua quando o rapaz, numa via de 40 km/h, estava passando totalmente acima do limite de velocidade, perdeu o seu controle e atropelou minha tia. Infelizmente ele não prestou socorro".

O condutor do carro era o fisioterapeuta Daniel Gomes Francisco, que dirigia um Honda Civic. Para o sobrinho de Maria Aparecida, perder a tia foi ficar sem um dos pilares de sua família. Em meio a tanta dor, ele ainda relembra as qualidades da diarista.

"Minha tia era uma pessoa maravilhosa, incrível. Como mãe, como avó, como tia. Amiga para caramba, parceira. Era um pilar da nossa família. E nos ensinou honestidade, nos ensinou o que era trabalhar, correr atrás dos nossos objetivos", desabafou.