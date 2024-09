Desabamento e mortes

O idoso Luiz Carlos da Silva, de 77 anos, que ficou ferido no desabamento de sua casa em Cascadura, na Zona Norte, morreu na tarde de ontem. O incidente também causou a morte de Creuza José Corrêa, 77, companheira do homem.

O desabamento aconteceu durante a madrugada de ontem, na Rua Ferraz, dentro da comunidade Luiz Carlos Prestes, mais conhecida como Morro do Juca. De acordo com a Defesa Civil Municipal, a construção onde as vítimas estavam tinha quatro andares.

Luiz chegou a ser socorrido com vida por bombeiros e levado ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, na Zona Norte. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ele deu entrada na unidade com quatro estável, mas veio à óbito durante a tarde.

Já o corpo de Creuza foi encontrado sob os escombros do prédio após 11 horas de buscas. O major Fábio Contreiras, porta-voz do Corpo de Bombeiros, disse que os cães farejadores da corporação localizaram o cadáver.

"No local tinham objetos de quarto e de cozinha, a gente sabe que quando há um desabamento existe a mistura das lajes, andares, e é normal ter objetos de outros locais [...] É bem possível, pelo horário, que a senhora estivesse já repousando no próprio quarto, onde foram encontrados o armário, a cama, mas também uma geladeira", explicou.