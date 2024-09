SANTO DO DIA

São Roberto Belarmino: Teólogo proeminente do final do século XVI e início do século XVII, teve grande influência na Igreja Católica e na teologia cristã. Nascido em Montepulciano, Itália, em 1542, ingressou na Companhia de Jesus aos 18 anos, destacando-se como estudioso. Estudou e ensinou teologia, especialmente em Lovaina, Bélgica, e tornou-se um respeitado professor e escritor. Belarmino é mais conhecido por seu papel no Concílio de Trento, onde ajudou a definir a doutrina católica frente à Reforma Protestante.