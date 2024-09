O pico de incêndios ocorreu na última quinta-feira, quando foram registradas 460 ocorrências e, segundo Castro, já foi verificada uma redução.

No fim de semana, áreas de conservação do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) foram fechadas por conta das queimadas. Os espaços vão permanecer fechados por cerca de cinco dias, para garantir que não ocorram novos focos de fogo, e só serão liberados após análise do Inea e da Secretaria de Estado do Ambiente. Ao longo de 2024, os bombeiros foram acionados para mais de 17 mil ocorrências de incêndios florestais, enquanto 2023 registrou cerca de 8,3 mil casos.