Durante os dias de eventos, o número de composições no metrô aumenta, mas, depois, quem paga o preço é o trabalhador. A falta de trens e os vagões com portas e janelas quebradas são constantes. É sempre o trabalhador que sofre, enquanto o vandalismo persiste. O verdadeiro trabalhador jamais quebraria o trem, mas os vândalos não têm compromisso com nada.