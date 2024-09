Chefe do tráfico na Baixada morre em confronto com policiais militares

O traficante Geonário Fernandes Pereira Moreno, conhecido como 'Genaro do Guaxa', foi morto em confronto com a PM em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, nesta terça-feira (17).



Ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP), 'Genaro do Guaxa' era considerado chefe do tráfico na região do Guaxa. Ele também era investigado por liderar roubos de carga no Arco Metropolitano e em trechos das rodovias Presidente Dutra e Washington Luíz.



em represália à ação da PM.



O confronto teve início durante uma operação para desarticular grupos criminosos no Complexo de Santa Tereza. Os agentes foram surpreendidos por um grupo de criminosos armados e, após troca de tiros, encontraram os dois homens feridos. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.



Segundo o Disque Denúncia, o grupo liderado por Genaro do Guaxa também é investigado pelo envolvimento na morte do vigilante Yago Aguiar Santana em 2017. Além disso, a quadrilha foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pela morte de um rival em 2018.