Operação fecha ferro-velho que serviria de local para desmanche de veículos

Agentes do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran.RJ), com apoio da Polícia Militar e do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), interditaram um ferro-velho de aproximadamente 30 mil metros quadrados na Estrada Reta do Rio Grande, em Santa Cruz, na Zona Oeste, nesta segunda-feira (16).



A ação ocorreu após denúncias de que o local estaria servindo para desmanchar carros roubados para uso de milícias. Ao chegarem ao estabelecimento, os agentes não encontraram vestígios de veículos roubados, mas identificaram outras irregularidades.



O ferro-velho funcionava em um terreno baldio em condições insalubres e não possuía licença para operar. Foram encontradas diversas sucatas sem nota fiscal expostas ao ar livre para venda.



Além do material apreendido e levado para destruição, foram resgatados pássaros silvestres presos em gaiolas.



Os agentes também constataram que havia um espaço de queimada em meio ao matagal e resíduos de óleo motor lançados diretamente no solo, caracterizando crime ambiental.



Este foi o 61º ferro-velho interditado pela Operação Desmonte desde seu início. Iniciada em agosto de 2023, a operação visa combater a comercialização de peças de automóveis de origem ilícita.



Até o momento, 30 ferros-velhos estão credenciados no Detran e, desde o início de setembro, são obrigados a rotular todo o material comercializado para facilitar o rastreamento de sua origem e destino.