Jovem de 21 anos é morta a facadas pela própria companheira no Complexo do Alemão

Rio - Marcelly Neves, de 21 anos, foi morta a facadas pela companheira, Melina Maiara, no Complexo do Alemão, na Zona Norte, na tarde desta segunda-feira (16). A assassina foi presa em flagrante por homicídio qualificado. A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região com diversos ferimentos na região do tórax, mas não resistiu.



De acordo com testemunhas, o casal começou a discutir dentro de casa, mas o motivo não foi revelado. A Polícia Militar informou que agentes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora foram acionados para a ocorrência e encontraram Melina no hospital. Em seguida, ela foi levada para a Delegacia de Homicídios da Capital, onde foi presa. Marcelly deixa um filho de apenas 3 anos.



"Só nos resta lembranças, sei que terá a Justiça de Deus porque vamos carregar essa dor para sempre e nada vai justificar tirar a vida de alguém por nenhum motivo. Que Deus te coloque em um bom lugar. Maldito relacionamento abusivo, o ódio nos consome, mas não podemos fazer nada", disse uma amiga em uma postagem nas redes sociais.



"Eu estou sem chão! Eu te amo pra sempre", comentou outra. "Marcelly não merecia isso", escreveu outra pessoa.