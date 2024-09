Motorista é resgatado pela PM após ser sequestrado por criminosos

Na madrugada desta terça-feira (17), policiais militares do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) frustraram uma tentativa de roubo de carga nas proximidades do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro.



Equipes do BPVE foram acionadas para atender uma ocorrência de tentativa de roubo. A vítima, motorista de um caminhão que transportava produtos farmacêuticos, foi abordada por criminosos armados com fuzis. Os criminosos pretendiam levar o material para uma comunidade da região.



Os policiais conseguiram interceptar a carreta e libertar o motorista, que não sofreu ferimentos. Os bandidos fugiram pelas vias de acesso ao conjunto de comunidades.



Toda a carga de produtos farmacêuticos, avaliada em mais de R$ 650 mil, foi recuperada. O policiamento foi reforçado na região. O caso foi encaminhado para a 21ª DP (Bonsucesso) para investigação.