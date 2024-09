Há indícios fortes de que incêndios são criminosos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que não é possível afirmar que são criminosos todos os incêndios que ocorrem hoje no Brasil, mas disse que há "indícios fortes". As declarações ocorreram nesta terça-feira, 17, durante uma reunião no Palácio do Planalto sobre ações de combate às queimadas.

"Nós tivemos, nos últimos dias, um agravamento da situação no Brasil. A gente ainda não pode falar que são criminosas a quantidade de incêndios que estão acontecendo no Brasil. Há indícios fortes", declarou.

Lula afirmou que, no Rio de Janeiro, havia na segunda-feira, 16, quase 1,8 mil focos de incêndio. No Amazonas, os efeitos da seca, segundo ele, fizeram rios "caudalosos" baixarem muito.

O presidente também citou a situação no Distrito Federal, cuja seca já é considerada histórica.

"Para ficar ainda pior, chego no domingo à tarde e recebo a notícia de que estava pegando fogo no Parque Nacional. Peguei o helicóptero, e a impressão que eu tinha era uma régua que tinha sido traçada e tinha sido tocado fogo", disse.