Climatempo prevê tempo seco e altas temperaturas até outubro no Centro-Oeste e Nordeste do País

A Climatempo prevê tempo seco e altas temperaturas no Brasil até meados de outubro, afetando especialmente as regiões central e Nordeste. Chuvas mais regulares são esperadas apenas na segunda quinzena de outubro em áreas produtoras de Mato Grosso, Goiás e norte de Mato Grosso do Sul. Para São Paulo e Minas Gerais, a previsão é de chuvas regulares a partir da primeira quinzena. Apenas a região Sul deve apresentar melhores condições de umidade antes de outubro.

"O clima seco se refletirá no atraso do plantio das culturas de verão, e a postergação pode impactar as fases fenológicas da soja, como o enchimento de grãos e a colheita no próximo ano", disse, em nota, a meteorologista da Climatempo, Dayane Nascimento Figueiredo. Segundo a avaliação, a seca também pode prejudicar a safrinha de milho 2025, além de reduzir a produtividade de cultivos perenes como café e cana-de-açúcar. Segundo Figueiredo, o estresse hídrico deve afetar a florada do café e da laranja.