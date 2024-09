Costa: Crédito extraordinário contra incêndios será de R$ 514 mi distribuídos em várias áreas

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta terça-feira, 17, uma Medida Provisória com um crédito extraordinário relacionado ao combate às queimadas. De acordo com Costa, o crédito será de R$ 514 milhões para várias áreas do governo.

Segundo o ministro, a MP de Lula utiliza condições dadas por uma determinação do ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), que permite a abertura de crédito para ações contra os incêndios.

O crédito concedido será distribuído prioritariamente na área ambiental, a partir de diagnósticos de reuniões a serem realizadas nos próximos dias. Costa afirmou, ainda, que o governo deve ter uma reunião com governadores na quinta-feira, 19, para tratar das queimadas.

Segundo o ministro, o governo está coletando pedidos de ajuda dos Estados sobre os incêndios.

"Eu sei que a gente tende sempre a buscar centralizar as ações, achando que tem um resultado mais efetivo. No caso de combate a incêndios, quanto mais descentralizada a ação for, mais sucesso nós teremos", declarou.