'Que Xou da Xuxa é esse?': conheça a menina do meme da nova série das Paquitas

A série documental da Globoplay, Pra Sempre Paquitas tem ganhado as redes sociais, principalmente um momento que uma criança chora durante uma apresentação da Xuxa. No momento, a criança chora ao lado de várias pessoas que também não conseguiram entrar no Xou da Xuxa, atração que aconteceu entre 1986 a 1992.

O momento ocorreu durante a gravação de comemoração dos dois anos do programa da TV Globo, em 1988. Porém, causou uma comoção é várias pessoas não conseguiram entrar. "Eu cheguei aqui três horas da madrugada, isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que Xou da Xuxa é esse? Que Xou da Xuxa é esse?", gritou.

Quem é a criança?

Apesar de não ter o nome revelado durante o documentário, uma mulher chamada Patrícia Veloso Martins disse que ela era a criança do vídeo que viralizou.

Atualmente com 47 anos, ela usou o TikTok para explicar melhor a situação. "Essa sou eu... Amei muito a Xuxa, era meu sonho ir no programa dela e conseguir um abraço", apontou. Em resposta a um comentário, ela disse que sempre foi polêmica, "mesmo sem querer", disse. Atualmente, Patrícia é professora e comentou que tinha nove anos na época.