Envolvimento em outros crimes

Geonário Fernandes chefiava o tráfico nas comunidades do Guacha, em Belford Roxo e Trio de Ouro, em São João de Meriti, ambas na Baixada Fluminense, as quais comandava com mão de ferro e controlava a venda de serviços. Segundo informações do Disque Denúncia, o grupo liderado por ele é investigado ainda por envolvimento na morte do vigilante Yago Aguiar Santana, em 2017. Na ocasião, três carros com seis seguranças que escoltavam uma carga de cigarros da Souza Cruz foram interceptados por dois veículos com 11 criminosos armados, que atiraram contra os seguranças.