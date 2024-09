Matou com requintes de crueldade

A quadrilha de Genaro também foi denunciada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) pela morte de um rival em 2018. Pablo Santos da Silva, era líder do tráfico da comunidade Caixa D'água, vinculado ao Comando Vermelho (CV), e teria planejado uma ofensiva para a tomada do território do grupo de Geonário.

O rival foi capturado e morto com requintes de crueldade, o bando registrou a tortura, execução e esquartejamento de Pablo, e através de fotografias e vídeos. Partes do corpo foram dadas a jacarés, sendo encontrada apenas a cabeça.