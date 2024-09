O atendimento no Posto de Saúde Jorge Saldanha Bandeira de Mello, localizado no Tanque, segue em condições péssimas. Os agentes de saúde estão despreparados, há desorganização nos guichês de agendamento, e a fila do Sisreg para consultas simples, como com oftalmologistas, está parada. Além disso, faltam médicos especialistas, como pneumologistas e nutricionistas, e as obras no local continuam inacabadas.