Na estação de metrô Colégio, durante a noite, camelôs montam barracas e fazem 'gatos' de luz nos postes, deixando fios expostos no chão. Isso coloca em risco mulheres grávidas, idosos e crianças que podem tropeçar ou levar choques. Além disso, veículos dos camelôs bloqueiam a visão na via, aumentando o risco de atropelamentos. A situação é urgente, e as autoridades precisam agir para garantir a segurança.