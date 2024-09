Vídeo: motorista é salvo por vidro blindado de carro em tentativa de assalto

Um motorista de um carro blindado flagrou o momento em que bandidos atiraram em sua direção durante uma tentativa de assalto no Cachambi, Zona Norte do Rio, na terça-feira (17).



Os criminosos estavam em duas motos e fugiram logo após o disparo, que atingiu a janela do veículo. Apesar de o vidro ter trincado, ninguém ficou ferido.

Segundo a Polícia Militar, a unidade responsável foi acionada e uma equipe foi enviada ao local, mas nada foi constatado. No entanto, o policiamento foi reforçado na região.



Em nota, a PM informou que realiza diversas ações de combate a roubos e furtos de veículos e pedestres no Cachambi e em toda a sua área de policiamento. Entre as medidas estão rondas com viaturas e moto patrulhas, além da criação de uma Força Tática em motopatrulhamento e pontos de abordagem em locais estratégicos.



A PM acrescentou que, somente neste ano de 2024, a unidade já efetuou mais de 770 prisões e que trabalha em parceria com delegacias da região para localizar e prender os responsáveis pela tentativa de assalto.