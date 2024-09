Morte de chefe do tráfico 'paralisa' Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo

A morte de Geonário Fernandes Pereira Moreno, conhecido como 'Genaro do Guacha', durante uma operação da Polícia Militar no Complexo de Santa Teresa, em Belford Roxo, desencadeou uma onda de paralisações na região.



Pelo menos 20 unidades de educação e 12 clínicas de saúde estão fechadas nesta quarta-feira (18). A Prefeitura justifica a medida como necessária para garantir a segurança de alunos, funcionários e usuários do sistema de saúde. Ao todo, cerca de oito mil alunos estão afetados pela suspensão das aulas.



Além disso, parte do comércio local fechou as portas por ordem de traficantes. A insegurança é generalizada, e o policiamento foi reforçado.



Na terça-feira (17), 14 unidades de saúde, seis creches e 22 escolas foram fechadas, afetando mais de 12 mil alunos.



Genaro do Guaxa era ligado à facção Terceiro Comando Puro (TCP) e investigado por roubos de cargas no Arco Metropolitano e em trechos das rodovias Presidente Dutra e Washington Luís.



A Polícia Militar informou que a operação que resultou na morte de Genaro visava desarticular grupos criminosos na região. Os dois homens mortos foram encontrados feridos após uma troca de tiros e morreram no hospital. Um fuzil e uma pistola foram apreendidos.



O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF).