Militar é baleado em tentativa de assalto na Penha

Um militar da Marinha foi baleado na noite desta terça-feira (17) em uma tentativa de assalto na Rua Leopoldina Rego, na Penha, Zona Norte. De acordo com imagens de câmeras de segurança, o agente foi "fechado" por bandidos que anunciaram o assalto. Pelo menos um homem armado desceu de um veículo preto e abordou o militar, que reagiu e atingiu o criminoso, que morreu.

Equipes do 16º BPM (Olaria) foram acionadas e encaminharam a vítima para o Hospital Estadual Getúlio Vargas. Um criminoso também deu entrada no hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios.



Em nota, a Marinha do Brasil informou que o agente é um militar reformado e lamentou o ocorrido. Até o momento, não há atualizações sobre o estado de saúde da vítima.