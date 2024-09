SANTO DO DIA

São Januário: Também conhecido como San Gennaro, é um santo cristão venerado na Campânia, sul da Itália, especialmente conhecido pelo milagre de seu sangue, que se liquefaz periodicamente. Bispo de Benevento no século III, ele sofreu martírio durante a perseguição aos cristãos sob Diocleciano. Suas relíquias, que incluem um frasco com seu sangue coagulado, são celebradas em eventos conhecidos como 'milagres de São Januário'. A liquefação do sangue é considerada um sinal de proteção para a cidade de Nápoles.