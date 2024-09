Objetivo de desarticular quadrilha

Segundo a Polícia Militar, o confronto, que também terminou na morte de outro suspeito, teve início durante uma operação para desarticular os grupos criminosos que atuam na região. No local, equipes do 39º BPM (Belford Roxo), com apoio de outras unidades do 3° Comando de Polícia de Área (3° CPA), foram surpreendidas por um grupo de criminosos armados.

Após cessar da troca de tiros, os agentes encontraram os dois homens feridos. Eles chegaram a ser socorridos e encaminhados para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiram aos ferimentos.