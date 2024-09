Um miliciano ligado a Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, foi preso, ontem, na Estrada do Mendanha, em Campo Grande, por envolvimento com uma quadrilha de receptação de carros roubados. A ação foi realizada pela Delegacia de Acervo Cartorário (Deac). O criminoso atuava na Carobinha e estava com uma pistola.