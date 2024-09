Os moradores da Avenida dos Italianos, em Rocha Miranda, estão fazendo um apelo urgente para que seja realizada a arborização de toda a extensão da via antes da chegada do verão. A ausência de árvores na área tem causado um ambiente árido e desconfortável, especialmente nos dias mais quentes. Com o verão se aproximando, a necessidade de sombra e melhoria da qualidade de vida se torna ainda mais evidente.