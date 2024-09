Incêndio em ônibus interdita trecho da Av. Paulo de Frontin

Um ônibus da linha 634 (Bananal - Saens Peña) pegou fogo na manhã desta quinta-feira (19) na Avenida Paulo de Frontin, no Rio Comprido, Zona Norte .



De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 8h40 e foi controlado pelos militares do quartel Central. Ninguém ficou ferido.



Um trecho da via, sentido Lagoa Rodrigo de Freitas, precisou ser interditado. O desvio está sendo feito pela Rua Santa Amélia, mas o trânsito na região é intenso.



Em nota, o Rio Ônibus informou que o coletivo sofreu uma pane elétrica. O veículo será periciado para identificar a origem do problema.