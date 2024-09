Assassino 'profissional' do tráfico no Alemão é preso

Leonardo Lucas Pereira Souza dos Reis, de 21 anos, conhecido como 'Cabelinho', foi preso na quarta-feira (18) em Manguinhos, Zona Norte do Rio. Ele era procurado pela polícia por dois mandados de prisão em aberto.



Cabelinho é suspeito de envolvimento na morte de três pessoas em outubro de 2022, incluindo uma jovem de 22 anos e dois amigos que foram acusados de serem informantes da polícia. De acordo com as investigações da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o ex-namorado da jovem teria fornecido informações falsas aos traficantes como forma de vingança.



O criminoso também teria participado da morte de um idoso de 74 anos que foi apontado, equivocadamente, como abusador de crianças. No entanto, as investigações revelaram que Andir José de Barros tinha Alzheimer e interagia inocentemente com as crianças.



Cabelinho é acusado de integrar um grupo de executores que agem a mando de chefes do Comando Vermelho, incluindo Fhillip da Silva Gregório, conhecido como 'Professor', e Edgar Alves de Andrade, o 'Doca' ou 'Urso'.



A prisão foi realizada por agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) durante patrulhamento na Linha Amarela, altura de Manguinhos. O piloto da moto, que não tinha placa, conseguiu escapar pela contramão, mas Cabelinho, que estava na garupa, tentou fugir correndo e foi alcançado. Com ele, os agentes apreenderam drogas.



Leonardo Lucas foi encaminhado à 21ª DP (Bonsucesso), onde foi constatado que ele era considerado foragido.