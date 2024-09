Influenciadora choca web ao comer carne crua

Na última terça-feira (17), a criadora de conteúdo Gabriela Aurora, conhecida por compartilhar a experiência como imigrante na Califórnia (EUA), causou polêmica na web ao revelar um hábito alimentar bastante peculiar. Em vídeo publicado no Instagram, que já acumula mais de 300 mil visualizações, Gabi retira uma peça de carne crua da geladeira, corta em pedaços, tempera e começa a comer.



A atitude da influenciadora, que segue uma dieta carnívora com consumo exclusivo de alimentos de origem animal, foi bastante criticada pelos internautas. “Não é possível! Deve tá fazendo pra ganhar like. Mulher, faz isso não”, comentou uma seguidora. “Foi assim que peguei toxoplasmose e quase perdi a visão do olho direito”, relatou outra. “Você precisa buscar conhecimento para não fazer vídeos assim, sem lógica. Afinal, todos sabemos que comer carne crua não é indicado para consumo e pode oferecer riscos à saúde”, afirmou uma terceira.



Após a reação negativa, Gabriela explicou que decidiu experimentar a dieta após pessoas próximas reverterem problemas de saúde com a alimentação e a busca por um estilo de vida saudável. “Ano passado meu marido estava pré diabético e reverteu com uma semana de carnívora. Nosso amigo Rafa tinha problemas em todas as juntas e no estômago. Também melhorou tudo com a carnívora. Eu até senti vontade de tentar, mas tinha certeza que não conseguiria, então esse ano, após tirar o DIU, eu decidi não prevenir gravidez, mas com isso estava procurando um estilo de vida mais saudável porque sabia que o meu não era o melhor”, escreveu Gabriela. Assista!