Idênticos! Aluno homenageia professora e caracterização encanta web

O pequeno Gael Lima mostrou muita criatividade na atividade realizada no colégio onde estuda, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. Os alunos foram convidados a se vestir como os funcionários que admiravam e, com a ajuda da mãe, Vivi Lima, Gael optou por homenagear sua professora, Simone Goulart. O vídeo, que já ultrapassa 14 milhões de visualizações no Instagram, mostra o menino usando uma peruca preta, camisa azul, bermuda jeans e até enchimentos no quadril enquanto aguarda a professora na porta da escola. Ao ver Gael, Simone fica emocionada e corre para abraçar o menino. “Homenagem que vocês querem? Então toma!”, escreveu o jovem na legenda do perfil gerenciado pela mãe.



Nos comentários, os internautas elogiaram o empenho do aluno. “Imagina as maquetes dessa criança como vão ser!”, brincou uma seguidora. “Eles estão andando iguais”, destacou outra. “Tá, mas quem é o aluno e quem é a funcionária?”, perguntou uma terceira. Assista!