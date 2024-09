Mãe se emociona ao descobrir que filha foi aprovada em medicina

Na última segunda-feira (16), a estudante Liane Mota comoveu a web ao compartilhar a reação da mãe, Lúcia Maria, ao saber que ela foi aprovada no curso de Medicina na Universidade Federal da Bahia. Em vídeo publicado no TikTok, que conta com mais de 100 mil visualizações, Liane aguarda a mãe na porta de casa. Quando Lúcia chega, as duas se abraçam e celebram a conquista. “Minha filha vai ser médica!”, comemorou aos gritos.



A cena emocionou internautas;. “Gente, como faz pra parar de chorar? Esse vídeo pegou num lugar tão delicado dentro de mim”, comentou uma seguidora. “Estou chorando por uma pessoa que nem conheço, mas estou muito feliz pela conquista”, revelou outra. “Você tem muita sorte de ser filha dessa mulher!”, afirmou uma terceira. Confira!