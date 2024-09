Will Smith até se divertiu, mas show de 18 minutos no Rock in Rio não empolga o público

O simpático ator Will Smith se apresentou - e se esforçou - no Palco Sunset na noite desta quinta-feira, 19, do Rock in Rio 2024. Foram exatos 18 minutos em cena. Nada mais. Usando uma roupa vermelha que inevitavelmente remetia ao seriado, seu projeto mais celebrado, Smith, apesar de também ser rapper, parecia ter pouco a mostrar.

Cantou Man in Black e Work of Art, suas duas faixas mais conhecidas. Com a bandeira do Brasil empunhada, lembrou Madalegna, parceria de Carlinhos Brown e Sérgio Mendes, cantando em português.

A todo momento, fogos de artifício estouravam em cima do palco. Arrancou poucos gritos da plateia.

Mas Smith pareceu se divertir. Falou em português e encaixou a palavra Rio em seu flow, em mais uma declaração de amor à cidade. Talvez Smith tenha vindo ao Rock in Rio exatamente para isso: se divertir. Se for assim, valeu.