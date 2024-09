Vídeo: bandido morde mão de mulher para roubar aliança em Copacabana

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um casal foi assaltado na Rua Miguel de Lemos, em Copacabana, na Zona Sul. Um dos bandidos arrancou a aliança da mulher com os dentes. O caso ocorreu na segunda-feira (16).



Nas imagens, é possível ver dois bandidos em uma motocicleta se aproximando das vítimas. Durante a abordagem, a mulher se rende e entrega os pertences, mas ainda assim é agredida com um tapa na cabeça pelo condutor do veículo. Já o homem que estava com ela tentou fugir, sendo alcançado pelo segundo criminoso.

Veja o vídeo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Alerta Rio Ⓜ️ (@alerta.rio)

A Polícia Militar não foi acionada para a ocorrência. A corporação reforçou o policiamento em Copacabana, com o apoio da Operação Verão. A PM também destacou a importância do acionamento das equipes em situações flagrantes e do registro de ocorrências em delegacia.



Outro caso semelhante ocorreu no dia 27 de agosto na Avenida Rotary Internacional, em São Cristóvão. Na ocasião, um professor de 49 anos foi assaltado, e um dos bandidos arrancou sua aliança também com os dentes.