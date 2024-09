Bandidos armados rendem motorista e saqueiam caminhão de cerveja

Um caminhão carregado de cerveja foi roubado na manhã desta sexta-feira (20) por criminosos da comunidade Nova Holanda, no Complexo da Maré, Zona Norte do Rio de Janeiro.



Imagens da TV Globo mostram homens armados com fuzis e moradores descarregando o caminhão em uma garagem de ônibus desativada.



Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão foi abordado por dois homens em uma moto na Linha Amarela. Ele foi obrigado a dirigir até a comunidade, onde os criminosos roubaram as cervejas.



O motorista foi liberado sem ferimentos e parte da carga foi recuperada. A Polícia Militar realiza cerco para localizar os criminosos.



Em Realengo, na Zona Oeste, policiais do 14º BP (Bangu) recuperaram uma carreta e resgataram o motorista na Estrada do Engenho. Grande parte da carga foi recuperada.