Deu ruim! Subsecretário de Niterói, Marcelo Serieiro, é exonerado após flagra em motel

No último sábado (14), Marcelo Serieiro Serra, subsecretário municipal de Conservação e Serviços de Niterói, foi exonerado após ser flagrado pela esposa, Gabrielle Kienen, saindo de um motel com outra mulher, no centro da cidade, na quinta-feira (12). Imagens feitas por uma pessoa que passava pelo local mostram Gabrielle enfurecida indo em direção ao carro de Serra. Em seguida, ela expõe, aos gritos, que o marido infiel dirigia o veículo da prefeitura do município. “Você acabou com a minha vida, safado! Usando o carro da prefeitura no motel, o subsecretário de Conservação”. Em nota, a prefeitura de Niterói afirmou que Danielle Silveira Mendes assumiu a secretaria. “É expressamente vedada a utilização de veículos oficiais para fins pessoais. A secretaria não comenta situações da vida privada de seus funcionários”. Veja!