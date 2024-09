Junto com os outros confinados do Paiol, o influenciador Cauê Fantin integra oficialmente o elenco de, da TV Record. Ele atua em vídeos que produz no TikTok e no Kwai, que chama de "minisséries verticais". São histórias divididas em vários vídeos, como se fossem pequenos capítulos de uma novela.

As temáticas de suas minisséries, em que, segundo Cauê, ele dirige, produz e atua, são variadas. Tem terror, Copa do Mundo, além de vídeos inspirados em Sherlock Holmes e em seriados famosos.

O jovem ficou conhecido por namorar a irmã de MC Daniel, Alícia X, ex-participante de A Fazenda 15. Ele traiu a cantora quando ela estava confinada, o que foi confirmado por ela depois de sua saída. Os dois terminaram.