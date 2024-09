santo do dia

São Mateus Apóstolo

Antes chamado Levi, era um cobrador de impostos em Cafarnaum antes de sua conversão ao Cristianismo. Jesus o chamou para segui-lo, e Mateus prontamente abandonou sua antiga vida. Como apóstolo, testemunhou os ensinamentos e milagres de Cristo, além de sua crucificação e a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Ele é mais conhecido por ser o autor do primeiro Evangelho, que destaca Jesus como o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. São Mateus foi martirizado enquanto celebrava a missa, por ordem do rei Hitarco, por não apoiar um casamento forçado.