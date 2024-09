Sequestrador foi quem orientou o marido a não procurar a polícia

Anic desapareceu em 29 de fevereiro, mas o sumiço da advogada só foi registrado em 14 de março, porque Lourival orientou o marido da vítima, Benjamin Cordeiro Herdy, de 78 anos, a não procurar as autoridades.

Lourival se apresentou à família como policial federal e passou a ser o responsável por fazer a segurança de todos. Ele tinha acesso irrestrito a cartões de crédito e senhas da família.

Nesse intervalo de tempo, o idoso recebeu ameaças por meio de mensagens de texto dos supostos sequestradores e pedidos de resgate. Ao todo, foi pedido R$ 4,6 milhões, posteriormente pagos em dinheiro e bitcoins.

Uma mensagem em tom de despedida foi enviada pelo celular da advogada uma hora após o pagamento. O texto diz que a própria Anic orquestrou o sequestro para receber o dinheiro e que ela optou por ir embora do Brasil com um suposto amante, que seria policial civil. Mas as investigações apontaram que Lourival, os filhos e a amante foram os beneficiários da quantia. Eles compraram um carro de luxo de R$ 500 mil, uma motocicleta de R$ 30 mil e 950 celulares, que custaram 153,9 mil dólares.

Após uma longa investigação, a 105ª DP (Petrópolis) denunciou Lourival, os filhos e Rebecca (a amante) por envolvimento no crime. Para a Polícia Civil, o segurança foi o mandante. Os investigadores não descartam que Anic tenha participado.