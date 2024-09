Na Estrada do Sapé, nº 91, no bairro Turiaçu, Zona Norte, estamos enfrentando um sério problema com um vazamento de água potável na calçada. Esse vazamento persiste e tem causado não apenas desperdício de água, mas também transtornos para os moradores da região. O vazamento dificulta o trânsito de pedestres, especialmente de crianças e idosos.