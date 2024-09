Os trabalhadores que utilizam o Terminal Deodoro estão enfrentando dificuldades com a redução da frota de BRT. A prioridade está sendo dada ao atendimento do Rock in Rio, deixando a população trabalhadora com menos opções de transporte. A situação tem gerado indignação entre os usuários, que pedem uma solução para que o serviço volte a atender adequadamente as necessidades.