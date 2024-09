Cria da Vila Vintém, Lara Mara, diretora de carnaval, citou a emoção de pisar na quadra na final de samba para o desfile no Grupo Especial, o andamento da produção no barracão e prometeu uma performance cheia de energia na Sapucaí.

"Eu sou cria dessa escola, desse chão. Tenho uma paixão enorme pela UPM, e ver a escola alcançar esse nível é a realização de um sonho. Hoje, quando entrei na quadra, passou um filme na minha cabeça. Eu acredito que Deus não atrasa e nem falha, tudo acontece na hora certa. Nós merecemos muito o que estamos vivendo. Eu acho que estamos empreendendo e fazendo um belo trabalho. Estou muito feliz com tudo o que está sendo feito, e acredito que não vamos nos decepcionar. Estamos com muita garra. Abrir um desfile é um grande espetáculo. Eu acredito que 2025 vai ser grandioso. As fantasias estão deslumbrantes", disse Lara.