Parentes em busca de vítimas

Moisés Barreto, sogro de uma das vítimas do acidente, estava na porta do Hospital Souza Aguiar e contou que o genro está com fortes dores na perna devido ao impacto da batida.

"Eu estava saindo de casa e minha filha me ligou dizendo que o BRT em que ele estava tinha batido. Eu corri para lá e quando cheguei, ele estava deitado no chão, com a perna machucada, e bateu a cabeça também. Ele reclamou muito de dor na perna, mas não teve nenhuma fratura", explicou.

Ao sogro, Rafael Bezerra, 26 anos, contou que tudo aconteceu muito rápido. "Ele foi levantar pra descer do ônibus e foi na hora que bateu. Ele caiu por cima de todo mundo".