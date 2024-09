Samba de Anitta vai embalar a Unidos da Tijuca

Anitta, pela primeira vez no Carnaval do Rio, vai assinar um samba-enredo. A cantora não compareceu à final da Unidos da Tijuca, na noite de sábado, mas a sua parceria com Estevão Ciavatta, Feyjão, Miguel PG, Fred Camacho e Diego Nicolau venceu o concurso e vai embalar a escola na Sapucaí no ano que vem. A agremiação do Morro do Borel levará para a Avenida o enredo sobre o orixá Logun-Edé, clamado pela comunidade.

"Eu acho que é um dos momentos mais gratificantes da minha carreira. É um sonho realizado! Coisa linda! Muito obrigado Unidos da Tijuca, muito obrigado! A minha parte preferida no samba é: 'Eu não descanso depois da missão cumprida, a minha sina é recomeçar'. A Anitta foi incrível, dedicou tantas horas de sua vida e carreira, passou de 10 a 14 horas online com a gente, participando de tudo", disse o compositor Diego Nicolau ao site Carnavalesco.

Na decisão, a letra de Anitta venceu a disputa com dois concorrentes: as parcerias de Lico Monteiro e de Gabriel Machado. O responsável por comandar o samba foi o intérprete Igor Sorriso, que 'incendiou' a quadra durante os 30 minutos de apresentação. Anitta não esteve presente, porém, contou com a torcida ilustre da atriz e apresentadora Regina Casé, extremamente empolgada no meio da galera.