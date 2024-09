São Pio de Pietrelcina: Também conhecido como Padre Pio, foi um frade capuchinho profundamente ligado à espiritualidade e admirador de Nossa Senhora e Jesus Cristo, com quem teve visões desde jovem. Aos 15 anos, ingressou na Ordem dos Frades Menores Capuchinhos e foi ordenado sacerdote em 1910. Também enfrentou intensas provações espirituais, resistindo às tentações do demônio, e fundou o hospital 'Casa Alívio do Sofrimento' em 1956. Durante a Segunda Guerra Mundial, criou grupos de oração.