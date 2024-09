PM e bandidos trocam tiros após tentativa de roubo de carro no Cachambi

Na madrugada desta segunda-feira (23), um tiroteio assustou moradores do Cachambi, na Zona Norte do Rio. Policiais militares foram atacados a tiros por criminosos após impedirem um roubo na Rua São Gabriel com Rua Luís de Brito.



O veículo levado pelo bandido foi recuperado, mas ele conseguiu fugir para a comunidade Bandeira 2. Durante um patrulhamento para encontrá-lo, equipes do 3ºBPM (Méier) foram alvos de disparos vindos da favela. Não houve feridos.



Região sofre com aumento da violência



Moradores de bairros do Grande Méier têm se queixado do aumento da violência. No dia 17, um motorista de carro blindado foi alvo de tiros durante uma tentativa de assalto. Em 13 de setembro, um suspeito trocou tiros com PMs durante uma perseguição e morreu após capotar.



Em Todos os Santos, um policial federal foi baleado e morto em uma tentativa de assalto. Uma semana depois, a viúva do agente sofreu uma tentativa de assalto no mesmo local. Na ocasião, um motorista de aplicativo foi baleado.



Em 6 de agosto, um carro foi roubado de uma agência no Cachambi. Antes de fugirem, os criminosos atiraram contra o estabelecimento, estilhaçando os vidros.