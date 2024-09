São Gerardo Sagredo:

Um santo venerado na Hungria por sua devoção e coragem em tempos adversos. Nascido no final do século 10, ele se tornou sacerdote e, depois, bispo de Csanád, onde defendeu a autoridade da Igreja Católica Romana durante conflitos com o Império Bizantino sobre práticas religiosas. Sua posição o levou a desavenças com autoridades húngaras, culminando em sua prisão e martírio em 24 de setembro de 1046, após torturas, tornando-se um mártir da fé católica.