Centro de clonagem de veículos foi encontrado dentro da Nova Holanda

Um local utilizado como central de clonagem de veículos foi encontrado pelos agentes na Rua Teixeira Ribeiro, no interior da Nova Holanda. Foram apreendidos grande quantidade de equipamentos utilizados para a remarcação, itens como placas e numerações de chassi e carros roubados.

Além disso, segundo as investigações, os criminosos da região faziam o serviço de clonagem na Maré e vendiam os 'kits de clonagem' para outras comunidades.

Os agentes chegaram até o endereço após investigações envolvendo uma quadrilha especializada em roubo e clonagem de veículos para revenda.

Também na Zona Norte, a Polícia Militar, por meio do 9º BPM (Rocha Miranda), atuou no Morro da Primavera, em Cavalcanti. Não houve divulgação do saldo operacional.

Na Zona Oeste, policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de equipes do 2º Comando de Policiamento de Área (2ºCPA), realizam operação na Comunidade Cidade de Deus. A ação teve como objetivo reprimir o roubo de carga e veículos, além da retirada de barricadas. No fim do dia, a Polícia Militar informou que não houve registro de prisões ou apreensões na ação.