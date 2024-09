Gostaria de saber se é permitido que moradores de rua entrem no metrô para pedir dinheiro. Isso tem ocorrido com frequência, e os passageiros, que já pagam uma passagem cara, estão se sentindo inseguros. A viagem, que já costuma ser desconfortável, piora ainda mais com essa situação. Já vi os próprios seguranças estariam permitindo a entrada dessas pessoas pela roleta na estação Engenho da Rainha.