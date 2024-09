Passageiros da linha 71 do BRT, em Vigário Geral, enfrentam superlotação no final da tarde, especialmente após as 17h. Durante a manhã o serviço funciona bem, mas à tarde a falta de carros suficientes gera empurrões e desconforto, com pessoas amontoadas até nas últimas portas. Os passageiros pedem o aumento da frota de veículos no período da tarde, para aliviar a superlotação e melhorar as condições de viagem.