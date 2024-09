Conclusão do Rodoanel Norte ocorrerá em setembro de 2026, afirma Tarcísio

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que a conclusão do Rodoanel Norte ocorrerá em setembro de 2026, com interligação à Rodovia dos Bandeirantes. As declarações ocorreram durante o painel "Brasil 2025/26: As oportunidades nos Estados", em conferência do Banco Safra, em São Paulo, nesta terça-feira, 24.

Na ocasião, ele também disse que o investimento em infraestrutura é "uma prioridade absoluta" e que, em setembro do ano que vem, será possível iniciar a operação de parte do Rodoanel Norte.

"Final do ano, a gente está chegando em Guarulhos. Ano que vem, então, a gente vai ter a ligação Dutra-Fernão concluída, e isso já permite a funcionalidade do Rodoanel. E em setembro de 2026, a gente conclui o Rodoanel por inteiro. Então, a gente vai ter também a chegada à Bandeirantes, concluindo essa saga, essa jornada", declarou.