Três ônibus de turismo são destruídos por incêndio em garagem em São Gonçalo

Um incêndio atingiu uma garagem de ônibus de turismo em São Gonçalo, na Região Metropolitana, no fim da madrugada desta terça-feira (24). As chamas destruíram três veículos que estavam estacionados um ao lado do outro. Um deles ficou totalmente queimado. O fogo chegou também na telha usada para proteção dos coletivos, que chegou a envergar.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes foram acionados às 5h53. Ninguém ficou ferido.



O incidente ocorreu na Rua Henrique Martins, no bairro Lagoinha. O local pertence à empresa de turismo Alternative Tour. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.



A empresa foi procurada, mas não retornou o contato até a publicação da reportagem. O espaço está aberto para manifestações.