Polícia prende mãe que deu chumbinho aos filhos de 2 e 3 anos

Kethellen Vitoria Da Conceição Teixeira foi presa nesta segunda-feira (23) por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo (DHNSG) por ser suspeita de envenenar os filhos de 2 e 3 anos no Morro do Céu, em Niterói, na Região Metropolitana.



Segundo as investigações, Kethellen deu chumbinho para as crianças e também ingeriu a substância. O caso ocorreu no dia 30 de março deste ano.



A mulher foi localizada na mesma comunidade onde cometeu o crime. Contra ela havia um mandado de prisão preventiva em aberto.